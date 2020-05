LAPIERRE, Lilianne



Au CHSLD de Lasalle, à l’âge de 88 ans, le 19 avril 2020 est décédée Mme Lilianne Lapierre, épouse de M. Roger Ouellette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denise (Albert), Claude (Rita) et Pierre (Louise). Les petits-enfants Sébastien, Jonathan (Linda), Maxime (Andréanne), Simon, Laurence (Robert) et Joel (Suzie) et arrière-petits-enfants Thomas et Olivia sont aussi affligés. Fille de Louisia Héneault et d’Armand Lapierre (décédés) et dernière survivante parmi ses frères et soeurs: Jeannine (feu Réal), Rolland (Rita), Gérard, Marcel et Yolande (décédée à 18 mois). Belles-soeurs de feu René, feu Jean-Claude, feu Jean, feu Laurent, feu Pierre, feu Gilberte et André, elle laisse aussi dans le deuil ses tantes Jacqueline et Hélène, ses filleuls Daniel, Gilles et Michel, en particulier Nicole, sa nièce, de nombreux cousins, cousines, neveux et nièces et ses ami(e)s.Merci à la préposée Chantal et à tout le personnel du CHSLD.Compte tenu des circonstances de la COVID-19, elle sera incinérée et ses cendres seront mises en terre au cimetière d’Entrelacs dans Lanaudière.