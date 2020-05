SOLDERA, Virginio



À Montréal, le lundi 27 avril 2020 est décédé, à l'âge de 90 ans, Virginio Soldera, époux de feu Anna Di Iorio-Soldera.Il laisse dans le deuil ses enfants Lorenza et Renato (Sylvie), ses petits-enfants Amanda (Rachon), Alessandro, Daniel et Adriano, ses frères Giovanni (Assunta) et Antonio (Norina), sa soeur Margherita, ses belles-soeurs Maria (Antonio) et Elvira, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées dans l'intimité de la famille immédiate. Un service commémoratif aura lieu à une date ultérieure.Vos condoléances peuvent se traduire par un don en sa mémoire à la Société Alzheimer du Canada ou à Diabète-Québec.