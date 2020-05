DUFRESNE (née LEBEAU)

Claire



À Ste-Rose, subitement, est décédée à l'âge de 88 ans, Mme Claire Lebeau, épouse de feu M. Jean-Jacques Dufresne.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise, Michel Pierre (Brigitte Holzl) et Pierre (Sylvie Tanguay), ses petits-enfants Philippe-Olivier (Stéphanie), David (Marie-Pier), Sébastien, Mylène (Pierre) et Stéphanie (Julien), ses arrière-petites-filles Rose et Charlotte, sa soeur Suzanne, son frère Lucien (Gaby), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon les circonstances actuelles, la famille se recueillera au salon en toute intimité.Pour plus d'informations concernant les rituels, vous pouvez communiquer avec sa fille Louise :