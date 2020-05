LACHANCE, Yvon



À Beauharnois, le 28 avril 2020 à l'âge de 87 ans, est décédé M. Yvon Lachance, époux de Mme Lorraine Montpetit. Il rejoint son fils Michel (Mush).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Alain, Lyne (Richard) et Josée (Michel) ainsi que ses petits-enfants : Fanny, Jean-Michel et Sébastien.Frère de feu Mercedes (feu Maurice), il laisse également ses frères et soeurs : Régis (Lucie), Edna, Paul (Nicole), ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.La date des funérailles vous sera communiquée dès que l'église sera disponible à recommencer les célébrations.BEAUHARNOIS450-225-2200