TREMBLAY-LAGANIÈRE

Liliane



À Montréal, le 28 avril 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée Madame Liliane Tremblay-Laganière, épouse de feu Maurice Laganière.Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants: Andrée, Maurice (Marilyn Westbrook), Louise (Denis Poirier) et Jean (Marie-Lyne Dufour). Elle laisse également plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux amis.En raison des restrictions imposées par la crise sanitaire actuelle, il n'y aura aucune visite funéraire.Une cérémonie commémorative suivie de l'inhumation des cendres au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges auront toutefois lieu à une date qui sera annoncée plus tard.Un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont serait apprécié. Sincères remerciements aux employés de la résidence Élogia pour leur dévouement.