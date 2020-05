SABOURIN, Réjean



À Greenfield Park, le 23 avril 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur Réjean Sabourin, époux de Madame Madeleine David.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Marie-Claude, Sophie (Stéphane) et Roxane (Patrick), ses petits-enfants Jérémy, Gabriel, Félix, Laurence, Jacob et Chloé, ses soeurs, son frère, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Mira serait apprécié en sa mémoire.