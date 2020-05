QUENNEVILLE, Jean-Guy



À Laval, à la Villa Val des Arbres, le 24 avril 2020, est décédé le Dr Jean-Guy Quenneville, à l'âge de 90 ans.Époux de feu Pierrette Latendresse, il laisse dans le deuil ses enfants Ève (Mario), Louis (Sylvie) et Charles (Moragh), ainsi que son petit-fils Maxime Riopel (Roxanne).Homme reconnu pour sa bonté et son dévouement, il a partagé sa carrière entre la pratique et l'enseignement de la médecine.Nous remercions le personnel de la Villa Val des Arbres pour les soins qui lui ont été prodigués.En raison des circonstances actuelles, un hommage lui sera rendu à une date ultérieure.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de votre choix.