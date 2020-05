VINCENT (née Beauchesne)

Jacqueline



De Sainte-Catherine, le 28 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée paisiblement Madame Jacqueline Beauchesne, épouse de feu M. Jean-Guy Vincent.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Sylvianne), Gaëtan (Marie-France), Sylvie (Jacques), Josée (André), Manon et Valentino (Annie), ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, son beau-frère Alain Vincent (Jacqueline) et sa belle-soeur Rita Gauthier, sa filleule Danielle Proulx, son filleul Michel Beauchesne, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire:En raison des circonstances particulières, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison Victor-Gadbois seraient appréciés.