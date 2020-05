PRATTE-PRÉVOST, Suzanne



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, Suzanne Pratte-Prévost, survenu à Saint-Lambert le 29 avril 2020, à l'âge de 90 ans. Elle était l'épouse de feu Paul-Marcel Prévost (1918-1980).Diplômée du Conservatoire de musique de Montréal, elle fut pianiste et s'est aussi illustrée comme agent immobilier jusqu'à l'âge de 75 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-France (François Genest) et Jean-Guy (Anne-Marie Gingras), ses petits-enfants, Philippe (Hannah Lanoue), Catherine (Tony Powell) et Isabelle, ses belles-soeurs Marielle, Claude et Gisella, ses neveux et nièces, ainsi que son amoureux, Fernand Cornellier.Une célébration se tiendra quand les circonstances le permettront.