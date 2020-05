GILBERT, Kenneth



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 15 avril 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Kenneth Gilbert, époux de monsieur Maurice Decker, fils de feu Albert-Georges Gilbert et de feu Reta Mabel Welch. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son époux Maurice et plusieurs ami(e)s.Une cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.Nous tenons à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Le Faubourg pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Québec, QC, G1S 3G3.Tél.: 418 682-5225 - Téléc.: 418 682-6249Courriel : infowh@lepinecloutier.comPour envois de messages personnalisés et/ou de fleurs ainsi que pour signer le registre à la mémoire de la personne décédée: