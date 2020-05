GRAVEL (née BÉLANGER)

Marguerite



De Sainte-Thérèse, le 27 avril 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Marguerite Bélanger, épouse de feu Marcel Gravel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (Richard), Johanne, Danielle, Manon (Jacques) et Josée, ses petits-enfants Jean-François, Véronique, Zachary, Gabriel, Cassandra, Sabrina et Charis, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires se dérouleront dans l'intimité au:Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.