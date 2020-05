HERVIEUX, Jeanne d'Arc



À Longueuil, le dimanche 19 avril 2020, est décédée, à l'âge de 86 ans, Mme Jeanne d'Arc Hervieux, fille de feu Omer Hervieux et de feu Anna-Maria Sylvestre, suite à un combat acharné contre la COVID-19.Outre son époux, M. Roger Fortin, fils de feu Philippe Fortin et de feu Floriane Handfield, elle laisse dans le deuil ses enfants: Danny, Josée (Jean-Marc) et Linda (Arnold), ses petits-enfants: Véronique, Yannick, Dominic, Guillaume, Nicolas (Noémie), Olivier et Amélie, ses frères, soeurs, belles-soeurs, beaux-frères, nombreux neveux et nièces et plusieurs amis de Saint-Bruno-de-Montarville.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au CHSLD René-Lévesque, à Longueuil, où elle a reçu des soins de qualité.L'inhumation aura lieu en toute intimité. Une célébration commémorative se tiendra à une date ultérieure pour honorer sa vie et sa générosité sans borne.