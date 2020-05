GOULET, Thérèse (Maltais)



À l'Hôpital Général du Lakeshore de Pointe-Claire, le 23 avril 2020, est décédée à l'âge de 91 ans, Mme Thérèse Maltais Goulet, autrefois de Campbellton (N.B), épouse en premières noces de feu Patrick Goulet. Elle était la fille de feu Agnès Lagacé et de feu Joseph A. Maltais.Elle laisse dans le deuil son conjoint Jean-Yves Robin de Pierrefonds, ses 2 filles Patricia (John) d'Edmonton et Doris (Clément) de Ste-Catherine, ses 4 petits-fils Rock (Chantal) de Ste-Catherine, Cory (Gaelle) de Ste-Émilie de l'Énergie, Jason (Elisa) d'Edmonton et Jeffrey (Lesli) d'Edmonton. Elle laisse également dans le deuil ses 8 arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.Outre son premier époux, elle est partie rejoindre sa soeur Albina et ses frères Éloi, Théodule, Arthur, Lucien, Émile, Réal et Polidor.En raison de la pandémie, seul un service funéraire privé aura lieu.Un don à Parkinson Canada serait grandement apprécié par la famille.