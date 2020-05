DAMIANI, Adriano



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès soudain de Monsieur Adriano Damiani survenu le 25 avril 2020, à l'âge de 93 ans (née le 17 juin 1926 à Montréal). Il était l'époux de feu Gabriella Russo.Adriano laisse dans un deuil profond ses garçons Rinaldo (Mona Farag) et feu Michael (Chantal Tremblay). Il laisse également ses petits-enfants adorés Marc-Antoine (Anastasia), Patrick (Kirsten), Caroline (Connor), Frédéric (Elisabeth) et Vanessa ainsi que plusieurs bons amis et amies et autres membres de la famille qui n'ont cessé de l'entourer au cours de ses dernières années.Entrepreneur, durant sa vie M. Damiani s'est également investi au sein de différentes organisations à titre de bénévole. Il a aussi contribué socialement en siégeant au sein du conseil d'administration de la CIBPA à la fin des années 60. Tout au long de son parcours nous avons pu apprécier ses qualités d'intégrité.Compte tenue de la situation de distanciation et de confinement qui sévit, nous ne pouvons souligner les moments significatifs de sa personne, un "Dad" et "Nonno" passionné du bridge, toujours de bonne humeur, souriant, aimant, intelligent, bien lu, généreux, fier et résilient.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de leucémie et lymphome du Canada.