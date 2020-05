BEAULIEU, Charles



De Boisbriand, le 25 avril 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Charles Beaulieu.Précédé de son épouse Lorette Gagnon et son fils Gilles (Roxanne), il laisse dans le deuil ses fils Jacques (Sylvie), Denis (Sylvie) et Benoit (Nancy), ainsi que ses six petits-enfants, ses trois arrière-petits-enfants, son beau-frère Lionel, sa belle-soeur Margot, neveux et nièces et autres parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires se dérouleront dans l'intimité auSAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934