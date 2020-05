REID, Monique (née Arbour)



À Boucherville, le 16 avril 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Monique Arbour, épouse de feu Royal Reid. Elle rejoint également ses filles Anne et Isabelle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Carole), Nathalie (Marc), ses petits-enfants Magalie (Marc-André), Frédérique (Simon), Romain, Clara et Numa, son arrière-petite-fille Éliane, ainsi que son frère Roger (Jacqueline), ses belles-soeurs et de nombreux neveux et nièces, ainsi que parents et amis.Vos témoignages de sympathie à la mémoire de Monique pourraient se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.alzheimer.ca/fr/federationquebecoiseLa famille invite les proches à la mise en terre qui se tiendra au Cimetière Christ-Roi à Chateauguay le mercredi 6 mai à 13h00 et en raison des circonstances actuelles, la cérémonie religieuse sera déterminée à une date ultérieure.