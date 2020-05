CHARLAND, Jeannette



Paisiblement à Ormstown le 30 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Jeannette Charland, fille de feu Oliva Charland et de feu Eveline Laroche.Elle laisse dans le deuil son frère Rodolphe ainsi que son neveu et ses nièces, autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles, la célébration se tiendra à une date ultérieure.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE McGERRIGLE INC.ORMSTOWNwww.mcgerrigle.com