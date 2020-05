BLOUIN, Gabriel



À Terrebonne, le 25 avril 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Gabriel Blouin, époux de feu Mme Lise Maheu.Il laisse dans le deuil ses enfants Robert, Francis, Dominique, Marilyn (gendre Mario), ses petits-enfants Émilie, Laurie, Maude, Élodie, Raphaëlle, Justin, Océane, Charlotte, Heidi, sdt Thomas et son petit coeur Marianne, sa soeur Marie-Jeanne, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés, M. Blouin a été incinéré et ne sera pas exposé. Il fut confié aux soins de la