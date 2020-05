ROBITAILLE, Darquise



À Repentigny, le 28 avril 2020, est décédée Madame Darquise Robitaille, à l'âge de 86 ans, fille de feu Diana Gauthier et Maurice Robitaille, autrefois de Sainte-Émélie-de-l'Énergie.Elle laisse dans le deuil sa soeur Agathe Bordeleau et son frère Normand Robitaille, (feu) Jean-Claude Robitaille et (feu) Réjean Robitaille, ainsi que ses nièces et neveux : Sylvie, Christine, Benoit, Éric, Paul, Diane, Claude, Pierre, Line, Paulette, Élaine, Luc, Chantal et Alain, ses précieux aidants : Guy et Lucie.Étant donné les circonstances du moment, une célébration aura lieu plus tard dans des temps plus propices.