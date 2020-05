LEFEBVRE BERTRAND Madeleine

LEFEBVRE BERTRAND

Au Centre d'Hébergement Lachine, le 27 avril 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Madeleine Bertrand Lefebvre, épouse de feu Gérard Lefebvre. Elle a vécu sa vie parmi nous à Lachine.Elle laisse dans le deuil ses nièces et neveu : Danièle Bernier, Suzanne, Lorraine et Michel Bertrand, ainsi que leurs familles; les membres de la famille de son mari feu Gérard Lefebvre; ses amis (es) dont ceux de la Résidence des Brises à Lachine.En raison de la situation actuelle, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. D'ici là, ses cendres reposeront à la chapelle du salon funéraire. Vous êtes invités à venir vous y recueillir.Un merci particulier au personnel du 3ème étage du CH Lachine, à Julie Lafond et au Dr Mary Francispillai pour leur aide précieuse.Arrangements funéraires confiés à:(514) 631-1511 www.jjcardinal.ca