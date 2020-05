BARTHELL, Richard



À LaSalle, le 11 avril, à l'âge de 68 ans, est décédé Richard Barthell.Il laisse dans le deuil sa maman Marthe Barthell ainsi que ses soeurs Michelle, Suzanne (Guy), Sylvie et son frère Jacques (Lise). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces Mathieu, Benoit, Valérie, Marisol, Stéphane et Pierre-Luc.Compte tenu de la situation actuelle, l'exposition des cendres et les funérailles auront lieu à une date ultérieure en 2020.