OUELLET LEVASSEUR

Lorraine



Au Manoir Cartierville de Montréal, le 26 avril 2020 est décédée, à l'âge de 89 ans, Lorraine Ouellet (née Levasseur). Elle est partie rejoindre son époux Louis P. Ouellet, que la maladie d'Alzheimer avait tristement effaçé de sa mémoire.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michèle (Richard Desaulniers), Louis (Corinne Vincent) et Maryse, ses petits-fils Richard Jr (Fanny), Julien (Chantal), Pierre-Olivier et son arrière-petit-fils William. Elle laisse également ses soeurs Thérèse et Paulette, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.Un service aura lieu lorsque le déconfinement le permettra.