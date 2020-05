Andrée et Sylvain troublés par Unorthodox et Kalifat

Confinés seuls avec leur chienne de six ans, Groupie, Andrée Watters et Sylvain Cossette profitent de leur congé actuel pour... reposer leurs oreilles !

« Je sors d’une tournée de 140 shows avec le spectacle 80s et mes oreilles bourdonnent encore ! dit Sylvain. On met de la musique parfois en background, mais on apprécie la tranquillité pour le moment. »

Le couple indique être privilégié, car il passe son confinement dans son chalet fraîchement rénové sur le bord de la rivière Saint-Maurice. « On se lève très tôt, vers 5 h 30 ou 6 h, et on est actifs toute la journée, dit Sylvain. On fait du travail sur le terrain qui a été touché par la machinerie et la construction. Sinon, entraînement, lecture, grandes marches et un peu de télé le soir. »

Dans leurs coups de cœur du petit écran, le couple mentionne d’emblée les séries Unorthodox et Kalifat, disponibles sur Netflix.

« Elles nous ont énormément troublés parce que Sylvain et moi sommes des personnes libres et nous avons trouvé choquant de voir ces gens coincés dans des réalités qui ne leur convenaient plus et qui vivent dans une vie de restrictions », mentionne Andrée.

Du côté québécois, ils ont beaucoup aimé C’est comme ça que je t’aime.

« C’est tordu comme histoire et très divertissant », dit Sylvain. Et alors qu’Andrée regarde parfois L’Amour est dans le pré, Sylvain adore s’entraîner sur son vélo stationnaire en regardant Léo et la série documentaire The Last Dance.

Sylvain Cossette ne tarit pas non plus d’éloges envers l’émission Les Chefs. « Je suis toujours épaté de voir les connaissances de ces jeunes chefs en devenir », dit-il.

« C’est un peu surréel »

Pour ce qui est des films, ils ont regardé Contagion « pour s’assurer d’avoir assez peur du virus ».

« On a aussi regardé la série québécoise Épidémie pour les mêmes raisons. Il y a beaucoup de similarités avec ce qu’on vit présentement. »

Ils ont également beaucoup aimé le documentaire sur Luciano Pavarotti, simplement appelé Pavarotti.

« C’était excellent et, bien sûr, ça nous parle beaucoup puisque c’est un grand chanteur comme Sylvain ! » lance Andrée en riant.

Durant le confinement, le couple fait régulièrement des 5 à 7 sur FaceTime avec des amis.

« On s’ouvre une bonne bouteille et on passe du bon temps avec ceux et celles qu’on aime, dit Sylvain. C’est un peu surréel, mais s’il y a quelque chose de bon, c’est qu’on n’a aucune distraction et on se donne entièrement pour ce moment agréable. »

Andrée a aussi démarré un potager, alors que Sylvain torréfie son café.

« On se fait des bons plats et on garde une alimentation saine, dit Sylvain. Comme la plupart des gens, on a hâte au temps où le coronavirus ne sera plus le sujet numéro un aux nouvelles. »

Pour ne pas perdre son contact avec le public, le chanteur a publié plusieurs capsules avec des chansons humoristiques sur la COVID.

« Je mets en scène ma choriste de luxe Andrée. On a beaucoup de plaisir à tourner les capsules. »

Sylvain conclut avoir peur, comme tout le monde, du coronavirus. « Mais ma plus grande crainte a été quand Andrée a essayé de me couper les cheveux ! (rires) »

