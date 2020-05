Avalanche: Sylvain Lefebvre remercie Uwe Krupp

Le Québécois Sylvain Lefebvre était sur la patinoire, à Miami, quand son partenaire à la ligne bleue Uwe Krupp a marqué en troisième période de prolongation lors du quatrième et dernier match de la finale de 1996. Un moment magique de satisfaction et de... soulagement.

L’Avalanche du Colorado s’imposait ainsi face aux Panthers de la Floride et Lefebvre remportait ce qui fut sa seule et unique Coupe Stanley en carrière.

«J’ai regardé un clip sur YouTube jeudi soir et mes enfants ont bien ri en me voyant sauter de joie sur la glace», vient préciser Lefebvre, qui se retrouve présentement confiné en famille dans les Cantons-de-l’Est, sa région natale.

Évidemment, Lefebvre ne passe pas son confinement à visionner ses exploits du passé, mais quelques entrevues accordées en marge de la diffusion de cette conquête, samedi soir sur les ondes de TVA Sports, l’a inévitablement replongé dans ses souvenirs.

«On avait hâte que ça finisse, a avoué Lefebvre, en riant. Quand tu te retrouves en troisième période de prolongation, lors de la finale de la Coupe Stanley, ça devient très dur physiquement.»

Ce soir-là, le 10 juin 1996 en Floride, le gardien des Panthers John Vanbiesbrouk avait bloqué les 55 premiers tirs de l’Avalanche avant de céder contre Krupp. De son côté, Patrick Roy a repoussé, en un peu plus de 104 minutes, les 63 rondelles dirigées vers lui dans une victoire de 1 à 0.

Passer proche

Pour Lefebvre, cette coupe Stanley remportée avec l’Avalanche demeure un joli baume sur sa carrière de jouer, mais il ne peut s’empêcher de penser qu’il est passé près du trophée tant convoité à plusieurs reprises.

«Nous sommes passes très proches plusieurs fois, a-t-il noté. À ma dernière année au Colorado, il y a eu cette défaite contre les Stars de Dallas.»

Question de rappeler les faits, l’Avalanche se trouvait alors en finale de l’Association de l’Ouest contre les Stars de Dallas. Lefebvre et ses coéquipiers menaient 3-2 dans cette série, puis ils ont perdu les deux derniers duels.

Rendez-vous raté contre le CH

Un autre souvenir douloureux pour Lefebvre remonte à 1993. Durant l’année précédente, le Canadien avait cru bon d’échanger le défenseur québécois aux Maple Leafs de Toronto en retour d’un choix de troisième ronde.

Si le CH a remporté la Coupe Stanley en 1993, les Leafs avaient subi la défaite, en sept matchs, en finale de conférence contre les Kings de Los Angeles.

«Ça m’a fait vraiment mal car je savais déjà, avant la fin de la série contre les Kings, que Montréal était qualifié, a rappelé Lefebvre. J’aurais tellement voulu jouer cette finale contre mes anciens coéquipiers.»

Également champion

Le natif de la Belle Province avait grandi avec bon nombre d’entre eux dans l’organisation du Tricolore, notamment avec les Canadiens de Sherbrooke, dans la Ligue américaine. Les Stéphan Lebeau, Benoît Brunet et Jean-Jacques Daignault, entre autres.

Au final, Lefebvre demeure lui aussi un champion de la Coupe Stanley grâce à la conquête de 1996 avec l’Avalanche. Et il a de quoi être fier, même si ses enfants et ses petits-enfants se moquent un peu de sa réaction sur le but de Krupp.

- Cette rencontre entre l’Avalanche et les Panthers concluait la semaine des «champions québécois de la Coupe Stanley» à TVA Sports. Au cours de la semaine prochaine, on proposera plutôt les cinq matchs de la série éliminatoire de 1982 entre le Canadien et les Nordiques de Québec.