De Longueuil, le 23 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé Léon Paré, époux de feu Louise Pelland.Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Guylaine et Chantal, ses six petits-enfants: Marc-Antoine, Courtney, Sandra, Marc-Olivier, Gabrielle et Daniel-William, ainsi que parents et amis.Dû aux circonstances exceptionnelles, une cérémonie privée aura lieu dans l'intimité de sa famille.505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL. QCwww.dignitequebec.com