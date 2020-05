Bannissement des armes d’assaut: Doug Ford en désaccord avec Trudeau

Vingt-quatre heures après qu’Ottawa eut interdit la vente et l'utilisation de plus de 1500 modèles d'armes d'assaut de type militaire, le premier ministre de l’Ontario a dénoncé samedi cette approche et il a invité le gouvernement Trudeau à plutôt cibler les contrebandiers et à alourdir les peines de prison liées aux armes à feu.

Dans son point de presse quotidien à Queen’s Park, Doug Ford a indiqué que les propriétaires qui ont acquis légalement des armes d’assaut ne sont pas le problème. Selon lui, l’argent du fédéral devrait notamment servir à mieux équiper l’Agence des services frontaliers du Canada.

Selon des estimations, le fédéral pourrait devoir débourser au moins 600 M$ dans un programme de rachat des armes d’assaut lié à son annonce de vendredi.

«Le problème n'est pas les propriétaires légaux d'armes à feu. Nous devons cibler les contrebandiers et [...] les bandits qui terrorisent nos rues», a indiqué M. Ford.

«Vous pensez que la violence armée va diminuer à Toronto? Je ne pense pas que la violence armée va diminuer à Toronto basée sur le retrait des armes à feu des propriétaires d'armes légales», a ajouté le chef conservateur.

Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, et le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, ont tous deux décrié la politique du gouvernement Trudeau.