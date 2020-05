Bromont s’inquiète de l’arrivée de touristes

BROMONT | Des citoyens de Bromont, frappée par un important foyer de contamination il y a un mois, craignent que des gens de l’extérieur ramènent le coronavirus dans la ville touristique à l’approche du déconfinement.

« J’espère qu’il n’y aura pas trop de gens de l’extérieur qui viendront ici », souhaite Mylène Fleury, 44 ans, résidente de Bromont, en Estrie.

« Ici, c’est facile de conserver deux mètres de distance, mais à Montréal c’est plus difficile et ils peuvent nous ramener le virus », souligne Francine Beauregard, 68 ans, autre résidente de cette ville de 10 000 habitants, qui voit sa population grimper de 2000 les fins de semaine quand les gens de l’extérieur se rendent à leur résidence secondaire.

Plus de cyclistes

Une agente de sécurité dans l’un des commerces de la ville qui a préféré ne pas dévoiler son identité a confié au Journal que les derniers jours étaient particulièrement achalandés et « qu’il y avait plusieurs nouveaux visages qu’elle n’avait jamais vus dans la file d’attente » du magasin. Elle a également remarqué davantage de plaques d’immatriculation de l’extérieur comme du Nouveau-Brunswick et du Vermont.

« Depuis mardi, j’ai remarqué que les pistes cyclables étaient plus achalandées, constate la Bromontoise Michelle Deschamps. Je me demande de quoi ça va avoir l’air dans quelques semaines alors que les gens sont plus nombreux à venir ici et qu’il faut respecter la distanciation sociale. »

Sensibiliser les villégiateurs

Au plus fort de la crise, des barrages policiers avaient été installés à certains endroits de la ville pour s’assurer que les résidents et les visiteurs respectent les consignes émises par le gouvernement.

Le maire de la ville de Bromont, Louis Villeneuve, a également remarqué qu’il y avait davantage de monde dans sa ville ces derniers jours alors que le gouvernement a demandé de limiter les déplacements entre les régions.

« On veut aussi sensibiliser les villégiateurs pour qu’ils fassent leurs emplettes chez eux plutôt que de les faire ici. Certains le font, d’autres pas », déplore le maire.