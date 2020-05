DESROCHERS-CASTONGUAY Cécile

À LaSalle, le 20 avril 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Cécile Desrochers Castonguay, épouse de feu André Castonguay. Elle est une des victimes de la COVID-19.



Elle laisse dans le deuil sa soeur Madame Jeannine Simonsen (née Desrochers) d'Ottawa, sa belle-soeur Madame Orietta Castonguay, de nombreux neveux et nièces, entre-autre Madame Diane Ellison qui l'a accompagnée de près depuis 2012 et des petits-neveux et petites-nièces.

Son départ marquera également plusieurs autres parents et amis.



La célébration de sa vie et une messe seront tenues de façon virtuelle (par l'entremise d'un ordinateur) le lundi 11 mai 2020. La famille recevra les condoléances à partir de 10h30 et la messe débutera à 11h.



Toutes les consignes pour y participer seront disponibles en communiquant avec le Salon Yves Légaré, à LaSalle, au 514-595-1500 ou par courriel à l'adresse suivante : lasalle@yveslegare.com.



Sa famille tient à remercier particulièrement le personnel du centre Les Floralies de LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués. Que chacun trouve ici l'expression de notre reconnaissance en considérant ces remerciements comme lui étant personnellement adressés.

Au lieu de fleurs, un don à l'organisme de votre choix serait apprécié en la mémoire de Madame Cécile Desrochers Castonguay.



"Plus claire la lumière, plus sombre l'obscurité. Il est impossible d'apprécier correctement la lumière sans connaître les ténèbres."

Jean-Paul Sarte