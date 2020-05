LALONGÉ, Germaine



Née à Montréal, Québec, Germaine a vécu une vie épanouissante en tant que mère et épouse aimante de son mari tardif David Fong et de leurs trois enfants Raymond Fong, Suzanne Fong Pluta et Norman Fong.Elle aimait la nourriture, les fleurs, les événements en plein air en été et aimait regarder les premières chutes de neige de l'hiver.Conformément à sa nature, les services funéraires seront privés pour la famille immédiate.MONT-ROYAL