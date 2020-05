BÉLAND, Lise



À Montréal, le dimanche 26 avril 2020, est décédée à l'âge de 81 ans, Mme Lise Béland.Elle laisse dans le deuil ses enfants François et Robert, ses petits-enfants Isabelle et Olivier, ses trois soeurs Francine, Monique, Pierrette, son ex-époux Gaston, autres parents et amis.Dans le contexte actuel et pour respecter les mesures de santé publique, les funérailles auront lieu dans l'intimité.