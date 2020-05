LEBLANC-GUERNON, Pierrette



À Châteauguay, le 20 avril 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Pierrette Leblanc-Guernon, épouse de feu André Guernon.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Serge (Maryse), Ghislaine (Pierre), Claudette (feu Jean), Mona, feu Émile, Marguerite et André, ses petits-enfants, sa soeur Lucie Leblanc, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence La Belle Époque et l'Hôpital Anna-Laberge pour leur soutien et les bons soins prodigués.Compte tenu de la situation actuelle (COVID-19), les funérailles se feront dans l'intimité.