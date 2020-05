Ces films qui font voyager

Même si le Québec se prépare lentement à se déconfiner, tout porte à croire qu’il faudra attendre encore plusieurs mois avant de pouvoir recommencer à faire du tourisme à travers le monde. Heureusement, plusieurs films peuvent nous permettre de voir du pays tout en restant dans le confort de notre salon. Voici sept endroits qu’on peut découvrir grâce au cinéma.

Barcelone

La joie de vivre et la beauté architecturale de la métropole catalane ont inspiré au fil des années de nombreux réalisateurs espagnols, mais aussi plusieurs célèbres cinéastes comme Woody Allen, qui y a tourné en 2007 son irrésistible comédie romantique Vicky Cristina Barcelona, avec les acteurs Javier Bardem, Rebecca Hall et Scarlett Johansson. Barcelone est aussi un des personnages de la comédie culte L’auberge espagnole (2003), du réalisateur français Cédric Klapisch.

Londres

Avec Paris et New York, Londres est certainement une des villes les plus prisées par les cinéastes. Les amateurs de comédies romantiques ont pu découvrir le charme du quartier londonien Notting Hill dans la comédie du même titre, mettant en vedette Julia Roberts et Hugh Grant. Mais plusieurs lieux mythiques de Londres comme la gare de King’s Cross, le Piccadilly Circus et le Leadenhall Market se retrouvent aussi dans les films de la populaire saga Harry Potter.

La côte pacifique

Dans son film Wild, sorti en 2014, le cinéaste québécois Jean-Marc Vallée (C.R.A.Z.Y., Dallas Buyers Club) a bien capturé la beauté sauvage des grands espaces américains. Ce drame initiatique, adapté du roman du même titre de l’auteure Cheryl Strayed, relate les aventures d’une femme endeuillée (jouée par Reese Witherspoon), qui entreprend de parcourir le célèbre Pacific Crest Trail, un sentier pédestre de 4286 km qui relie le Mexique au Canada par la côte ouest des États-Unis.

Paris

Ville la plus filmée au monde, où le cinéma a d’ailleurs été inventé à la fin du 19e siècle, Paris a servi de décor pour des centaines de films – français et internationaux – qui ont marqué les esprits des cinéphiles. Parmi les œuvres cinématographiques les plus célèbres campées dans la Ville Lumière, soulignons Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, Chacun cherche son chat, Le dernier tango à Paris, Frantic, Minuit à Paris et Moulin Rouge.

L’Italie

Pour visiter Rome, il n’y a pas meilleur film que le superbe La grande bellezza (La grande beauté), dans lequel le cinéaste Paolo Sorrentino filme avec amour et poésie la capitale italienne. Mais si vous souhaitez plutôt découvrir la beauté des paysages de l’Italie, on vous recommande l’envoûtant Appelle-moi par ton nom (Call Me By Your Name), qui relate une histoire d’amour entre deux jeunes hommes, en Lombardie, au début des années 1980.

New York

Difficile de dissocier New York de l’œuvre de Woody Allen. Le cinéaste de 84 ans a tourné plusieurs de ses meilleurs films dans la Grosse Pomme, dont ses incontournables Annie Hall (1977), Manhattan (1979) et Hannah et ses sœurs (1986). Dans un tout autre genre, le drame Taxi Driver, chef-d’œuvre de Martin Scorsese sorti en 1976, plonge le cinéphile dans le New York sombre et violent des années 1970. Sinon, si le New York des années 1950 vous intéresse, allez jeter un coup d’œil sur le drame romantique Brooklyn, dont plusieurs scènes ont été tournées à... Montréal.

L’Inde

Grâce à Bollywood, le cinéma indien est connu partout à travers le monde et a même inspiré un grand nombre de productions hollywoodiennes et internationales. Gagnant de huit Oscars (dont celui du meilleur film) en 2009, la comédie dramatique Slumdog Millionaire, de Danny Boyle, a fait découvrir à la planète entière le bidonville de Bombay. Plus récemment, le drame Lion, sorti en 2016, proposait également un voyage en Inde à travers l’épopée d’un jeune homme qui tente de retrouver son village natal en parcourant des photos satellites de Google Earth.