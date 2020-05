Charlevoix vu du ciel

La vue aérienne du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie témoigne de sa géomorphologie. Le relief est majestueux avec ces formes d’un milieu sculpté par les glaciers. L’Acropole des draveurs est un endroit unique et présente une vue plongeante sur la rivière Malbaie. Des vallées profondes dans un écrin montagneux sillonné par la rivière et une végétation étagée, allant des érables à la toundra, composent ce paysage. Un panorama qui donne le frisson. C’est ce que j’ai ressenti au moment de capter cette scène. J’avais les deux pieds appuyés sur les patins de l’hélicoptère en survolant le gouffre, en plein lever de soleil. Les portes retirées sur l’appareil m’offraient une vue à couper le souffle au sens propre et figuré. En ce mois de mai, je n’étais clairement pas assez habillé pour l’opération. Le vent du nord me fouettait à plus de 1500 pi d’altitude et je grelottais de tout mon corps. Mais je ne voulais être nulle part ailleurs au monde !

Appareil : Canon EOS 5D MK III

Objectif : EF 24-70mm f/2.8 L USM

Exposition : 1/500s à f/8

ISO : 250