Cinq nouveaux décès en Mauricie-Centre-du-Québec

Le dernier bilan en Mauricie et au Centre-du-Québec fait état de 16 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte à 1310 le nombre de personnes infectées dans la région depuis le début de la crise.

Les autorités régionales ont annoncé cinq nouveaux décès samedi pour un total de 106.Le CHSLD Monseigneur-Paquin, à Saint-Tite, compte un mort de plus dans son établissement pour un total de 12. Même chose du côté du CHSLD Laflèche, à Shawinigan, où le bilan affiche 44 décès.

Malgré tout, la situation semblait s'être stabilisée dans les dernières semaines à Shawinigan, où plusieurs dizaines de travailleurs de la santé étaient venues en renfort.

Rejoint samedi par téléphone, un employé venu prêter main-forte au CHSLD Laflèche s'est dit attristé par le dernier bilan.

«Il faut être réaliste, ce sont des personnes fragiles sur le plan de la santé, a dit Paul Lavergne, qui est préposé aux bénéficiaires. Dans tous les cas, on s’attache à eux et on a fait de notre mieux pour s'occuper d'eux dans les dernières semaines. Un lien fort se crée avec les résidents. Juste hier, une résidente m'a demandé si j'allais revenir aujourd'hui! On n'aime jamais ça voir ces gens-là partir à cause de la maladie, mais c'est la triste réalité.»

Un autre foyer d'éclosion est apparu cette semaine à Trois-Rivières, à l'Unité de gériatrie de courte durée du Centre Cloutier-du-Rivage. Alors que 17 résidents sont toujours infectés, ce sont maintenant 25 employés qui sont touchés par le virus, soit quatre de plus que vendredi.

Des employés de ce centre se sont d'ailleurs confiés sous le couvert de l'anonymat. L'un d'entre eux a constaté un léger relâchement chez la population et craint qu'une deuxième vague de COVID-19 apparaisse dans la région d'ici la mi-juin.