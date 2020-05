COVID-19: Des employés de CHSLD «tombent les uns après les autres» à Montréal-Nord

Comme dans plusieurs Centre d’hébergement de soins longue durée (CHSLD) du Québec, la Résidence Angelica, située à Montréal-Nord, vit des temps excessivement difficiles en raison de la COVID-19, avec 134 résidents sur 350 contaminés à la COVID-19, en date de samedi.

• À lire aussi: COVID-19: des masques réutilisables distribués dès samedi à Montréal-Nord

À ce chiffre et au 29 décès déplorés dans ce CHSLD contre huit patients rétablis, s’ajoutent 80 cas de contamination au sein du personnel.

À la direction de ce CHSLD sous la supervision du CIUSSS du Nord-de-L’Île-de-Montréal, on dit à TVA Nouvelles que la situation est sous contrôle; que, depuis deux semaines, on reçoit l’aide du CIUSSS et de la Santé publique du Québec.

Cet avis n’est pas partagé par les employés et certains sont désemparés.

«C’est la détresse totale», constate la présidente du syndicat local, Judith Germain, infirmière et chef d’équipe isolée à la maison parce qu’elle a contracté la COVID-19.

«Les gens m’appellent en pleurs, ils ne sont plus capables. Tous les jours, des gens m’appellent pour me dire qu’ils doivent aller faire le test [de dépistage] parce qu’ils ont tel ou tel symptôme. On voit tomber les employés les uns après les autres. On est épuisé aussi face à ce qui se passe au niveau des résidents.»

Au Québec, trois préposées aux bénéficiaires ont péri des suites d’une contamination au nouveau coronavirus, la dernière en date de jeudi au CHSLD Cartierville, un autre établissement régi par la CIUSSS-du-Nord-de-L’Île-de-Montréal.

Montréal-Nord est un des arrondissements les touchés par la pandémie de COVID-19 au Québec, voire au Canada.

À compter du 1er mai 2020, un centre de dépistage territorial a été ouvert à la population symptomatique habitant Montréal-Nord, sur le terrain de l’hôpital Rivière-des-Prairies. La capacité de tests est passé à une centaine dans cette zone, sur une base quotidienne.

– D'après l'information d'Elizabeth Laplante pour TVA Nouvelles