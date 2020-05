COVID-19: Le pont Jacques-Cartier fermé aux piétons

Entre 8h et 19h, ce samedi et ce dimanche, les piétons et les coureurs n’ont pas accès au pont Jacques-Cartier.

«Vu le nombre important de piétons et coureurs observés sur la piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier depuis l’annonce sur l’accès restreint du 10 avril dernier, PJCCI se voit dans l’obligation de déployer des mesures additionnelles afin de limiter les déplacements de loisirs non essentiels et par le fait même, la propagation de la COVID-19», explique-t-on sur le site web de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI).

La piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier demeure toutefois accessible aux cyclistes, qui sont très nombreux en cette magnifique journée.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Des agents de sécurité de la compagnie BEST, une division de Garda, ont été dépêchés près du pont Jacques-Cartier pour faire respecter les consignes. Ils sont aux entrées du pont Jacques-Cartier ainsi que dans le secteur de l’Île Sainte-Hélène également.

«On empêche les piétons de passer. On s’assure que c’est plus sécuritaire. Il y a six agents de plus. On surveille que les gens ne soient pas trop regroupés, qu’ils fassent attention et qu’ils gardent leurs distances», a expliqué Tristan Montes, agent de sécurité.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Les citoyens seront également surveillés par les policiers de Montréal qui sont omniprésents dans les grands parcs de la ville.

«On fait beaucoup de sensibilisation et d’éducation. Il y a des cas, malheureusement, où on doit procéder avec des constats», a soutenu le commandant André Durocher, patron des communications au Service de police de la Ville de Montréal.

«Ça serait dommage de voir que parce que les gens ne veulent pas respecter les consignes, on se retrouve, dans quelques semaines peut-être, à être encore plus confinés et avoir des règles plus strictes, dont notamment la fermeture des parcs. C’est la dernière chose qu’on souhaiterait», a ajouté M. Durocher.