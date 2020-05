ST-AUBIN, Gérald



À Montréal, est décédé le 14 avril 2020, à l'âge de 84 ans, Monsieur Gérald Saint-Aubin, natif de New-Glasgow, Québec.Il laisse dans le deuil son épouse Paulette Galarneau, ses fils Marc (Thérèse Morin) et Gérald Junior (Denise Santerre), feu Yvan (Jasmine Qualmann), ses petits-enfants : Maxime, Alexandre, Olivier, Émilie, Nicolas, Charles et ses arrière-petits-enfants Sofia et Gabriel.En raison des circonstances actuelles, un hommage lui sera rendu à une date ultérieure.