MONETTE, François

À Gatineau, le 25 avril 2020, à l'âge de 84 ans, autrefois de St-Jérôme, est décédé François Monette des suites d'un cancer du poumon. Il était l'époux de Suzanne Desjardins depuis 55 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois filles: Carole (Claude Chartrand), Danielle (François Boivin) et Julie (Michel Letang); ses six petits-enfants: Alex, Jean-Claude, Marc-Antoine, Camille, Patricia et Andréanne. Il laisse également ses deux frères: Robert (Yolande Millette) de St-Jérôme et Paul-Rhéal (Monique Gauthier) de Ste-Agathe.Lorsque les conditions le permettront, il y aura une cérémonie religieuse en sa mémoire, en présence des cendres, à la