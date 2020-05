PAQUIN, Denise (Labelle)



À Laval, le 27 avril 2020, est décédée suite à la COVID-19, Mme Denise Paquin à l'âge de 86 ans, fille de feu Lucien Paquin et feu Marguerite Lord, de Trois-Rivières.Elle rejoint ses frères; Roger (feu Lucille), Jacques (Josette) et Pierre (Margo).Elle laisse dans le deuil ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants : Shirley, Vincent (Karine), Félix, Charles-Étienne, Trudy (A.J.) Xaivian, Taevan, Cassandra (Alexandre), Linda (Pierre), Alexandre (Anne-Marie), Arthur, Aymeric, Sophie (Hugo), Chenau, Nathalie (Olivier), Laurélie, Lou, Lhasa, Robert (Shelley), Jade, Bobby, Logan, Patrick (Lori), Joey (Stephanie) Charlie, Brian, Camille, Charlotte, Jerome et Simon.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de la Rive, à Laval, pour leur compassion, les nombreux contacts, qui nous ont permis de maintenir les liens avec Mom et les excellents soins prodigués.Dû à la situation actuelle, une célébration de vie sera tenue en privé.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à :Elle fut confié au :