BIBEAU MAURICE, Murielle



À Longueuil, le 24 avril 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Murielle Maurice, épouse de M. Denis Bibeau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Jacques (Céline) et Nathalie, ses petits-enfants Andréanne, Pierre-Olivier, Chloé et Alexandra ainsi que parents et amis.La date de la cérémonie demeure inconnue pour le moment.