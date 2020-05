GAUTHIER HENRIPIN, Monique



À Montréal, le mardi 28 avril 2020 est décédée, à l'âge de 76 ans, Monique Gauthier, épouse de feu Jean-Claude Henripin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Caroline), Bruno (Isabelle) et Steve (Mélanie), ses petits-enfants Valérie, Michael, Elizabeth, Brithany et Anthony, ses arrière-petits-fils Nathan et Liam, son frère Gilles (Claire) ainsi que d'autres parents et amis.Vu la situation actuelle, par mesure de prévention, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.