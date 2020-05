BRODEUR, Florence



À Montréal, le 28 avril 2020, à l'âge de, est décédée Madame Florence Brodeur.Elle laisse dans le deuil ses enfants et leurs conjoints Yvan et Suzanne, Joanne, Louise et Daniel, François et Claudine, Michèle et Daniel, ses petits-enfants et leurs conjoints Julie et Benjamin, Geneviève, Simon et Émilie et sa fille Charlie, Antoine et Roxanne, Stéphanie et Mikaël, Élizabeth, Donevan, Philippe, Gabriel et son arrière-petite-fille Florence.Les funérailles auront lieu en présence des cendres à une date ultérieure.