En train de devenir...

Depuis huit heures de l’après-midi, ce mur sans lamentations me fixe droit dans les yeux, devinant mon désir de sortir des sentiers battus à plate coutume. Je me sens comme un petit con finement rivé sur le divan de l’impuissance au salon des nouvelles funéraires.

Oui, mesdames et mes yeux, nous vivons un mélo de montagne covid de sens alors que tant de caresses restent au frigo de la peur et de l’inquiétude. Et cette horloge qui lambine dans la mélasse, si lente qu’elle pourrait commencer à reculer dans la vie des sans histoires de braillards racontée sur Faceboude. La 147e tuile de la salle de bain est aussi craquée, mais elle dort paisiblement sous la porte du peignoir qui n’en finit plus de revenir sans chaussures dans le couloir de nulle part. Le plafond des idées descend doucement, mais tout le temps pour écraser sévèrement tout projet de moins de 2 mètres sans gants ni trompette alors que la distance a plus d’importance que la croyance et la démence. N’allons pas dehors, les poignées de porte et les boutons d’ascenseurs attaquent en gouttes de sueur ou en mortelle salive évadée d’une toux entre le menton et le masque.

Il y a plus d’un malaise et on a longtemps négligé, ça crève les vieux. Alors, sortons les petits pour la garderie de l’économie. À la grâce de Dieu, de Jojo Savard et de la fée des dents. À l’attaque, les chars d’assaut ont six ans et attendons l’enquête du corona.

Moi ? Le confinement ne m’affecte pas du tout. Et vous ?

EFFETS SECONDAIRES

Bientôt, vous entendrez dans les bars : « C’est-tu la première fois que tu viens tousser ici ? »

Trois matelas et deux patients dans les bras, Laurent Duvernay-Tardif adore son travail en CHLSD.

« Si le golf rouvre à la mi-mai, c’est parfait. On est prêts depuis janvier. » (Les joueurs du CH)

Pour la reprise des classes, l’idéal serait un enfant par autobus scolaire.

Au centre-ville de Montréal, on vous rappelle que vous pouvez tousser dans un cône orange. Il y en a toujours un près de vous.

La reprise dans la construction, est-ce que vous la chantier venir ?

Depuis 2 semaines, le soleil essayait de s’en venir, mais incapable de se trouver un avion.

On mange de la misère, mais, au moins, y en a pour tout le monde.

INCOGNITO

Je n’ai pas la COVID-19. Aucun symptôme, rien. Toutefois, depuis ma tendre enfance, j’ai subi 5 fractures du nez. Quatre au hockey et une en prenant une plonge les mains pleines, disons. Résultat ?

Depuis plus de 20 ans, lorsqu’il y a un changement de température ou du taux d’humidité trop radical, je peux me mettre à éternuer presque sans arrêt. Ça dure une minute ou deux et, ensuite, c’est fini.

Or, la semaine dernière, je descends de mon pick-up à la cabine bien chauffée et je m’installe dans la file en train de geler au IGA. Que s’est-il passé ?

Un mini picotement s’est installé entre mes deux yeux. En vitesse, j’ai quitté la file parce qu’on m’aurait probablement chassé à coups de fusil au premier éternuement. Je suis monté en douce dans le GMC et je suis rentré chez moi éternuant en cachette. J’irai demain.

À demain dans les sports, tsé ben.