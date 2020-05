Extraction: un thriller explosif

Alors que les gros blockbusters hollywoodiens du printemps ont tous été repoussés à cause de la pandémie de COVID-19, les amateurs de films d’action peuvent se rabattre depuis quelques jours sur la nouvelle production de Netflix, Extraction, un thriller musclé et sanglant qui se révèle d’une efficacité redoutable.

Lancé la semaine dernière sur Netflix, Extraction (Tyler Rake dans sa version originale) réunit toutes les qualités (mais aussi quelques défauts) d’un blockbuster estival à grand déploiement qui ferait, en temps normal, courir les foules dans les salles de cinéma.

On ne s’étonnera pas d’ailleurs de voir que le film a été scénarisé par Joe Russo (un des deux frères qui ont réalisé les derniers Avengers et Capitaine America) et que c’est Sam Hargrave (un cascadeur de renom qui a travaillé sur plusieurs productions de Marvel) qui a réalisé le tout.

Adapté d’un roman graphique (Ciudad) que les frères Russo ont écrit il y a six ans, Extraction relate les aventures de Tyler Rake (Chris Hemsworth), un mercenaire australien qui n’a plus rien à perdre et qui est recruté pour sauver le fils d’un puissant caïd de la mafia de Bombay, qui a été enlevé par un groupe de trafiquants de drogue.

Tyler Rake devra se rendre à Dacca, au Bangladesh, pour tenter de libérer l’adolescent. Mais il devra évidemment combattre à lui seul une armée entière.

Sensations fortes

Vous l’aurez deviné, Extraction ne réinvente pas la roue. Mais pour cette première expérience à titre de réalisateur, Sam Hargrave a mis le paquet en orchestrant une mise en scène explosive et spectaculaire qui multiplie les poursuites, cascades et fusillades.

Particulièrement violent et sanglant, Extraction devrait plaire aux fans des films de la populaire saga John Wick.

Héritant d’un rôle plus sombre et complexe que celui de Thor, Chris Hemsworth livre la marchandise en laissant (malheureusement) de côté son humour pince-sans-rire habituel. On retiendra notamment la scène de bagarre très musclée qu’il partage avec David Harbour, l’interprète du personnage de Jim Hopper de la série Stranger Things. Cœurs sensibles, s’abstenir...

Extraction

★★★ ½