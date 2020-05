THÉRIAULT, Marie-Paule



À Montréal, le 22 avril 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée Marie-Paule Thériault.Elle laisse dans le deuil neveux et nièces, sa belle-soeur ainsi que des cousins et cousines.La famille remercie le personnel de la résidence Chartwell Bois de Boulogne ainsi que ceux qui l'ont accompagnée dans ses soins de fin de vie à l'hôpital Fleury de Montréal.Afin de respecter ses volontés, et en raison de la pandémie, aucune cérémonie n'est prévue.Vos témoignages de sympathie pourront se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital Fleury appelée " fondationamn.org " en ligne ou par chèque au: 2180, rue Fleury est, Montréal, QC, H2B 1K3.