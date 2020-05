Je me souviens... de mes vedettes sportives

Ces temps-ci, les amateurs de sport n’en ont que pour le documentaire The Last Dance, qui dévoile les coulisses de la saison 1997-98 des Bulls de Chicago. Il faut chercher un peu mais on trouve aussi d’intéressants documentaires sur le sport québécois. Des Jeux olympiques de 1976 aux Capitales de Québec, en passant par Maurice Richard et les Expos de 1994, partez à la découverte de nos héros sportifs.

Jeux de la XXIe Olympiade, Jean-Claude Labrecque, 1977 (disponible sur le site de l’ONF)

Photo d'archives, AFP

Bien sûr, vous y retrouverez les stars des Jeux d’été de 1976, les Nadia Comaneci, Bruce Jenner et Greg Joy qui ont fait vibrer Montréal et le monde entier. Le génie de Labrecque, qui a décidé de coller ses caméras aux athlètes, à « hauteur d’hommes » comme c’était sa marque de commerce, nous permet aussi de nous prendre d’affection pour une équipe hongroise de pentathlon, de souffrir avec le coureur de marathon, de s’enflammer des performances en athlétisme avec Richard Garneau et Jo Malléjac. Un incontournable dans le genre.

Le Rocket, Jacques Payette, 1998 (disponible sur le site de l’ONF)

Photo d'archives

Ce film date d’il y a vingt ans, mais les entrevues d’époque avec les Clarence Campbell, Frank Selke et Maurice Richard lui-même et les images d’archives nous replongent plutôt soixante-dix ans en arrière. Intéressant de se faire rappeler qu’avant l’arrivée du Rocket, le Canadien était un club moribond qui jouait devant des foules d’au plus 2500 personnes. Puis, comme le dit Richard, « on s’est mis à rentrer dans les détails (les séries, pour nos jeunes lecteurs) à tous les ans. »

Un match (presque) parfait, Marc Durand, 2019 (disponible sur la page Facebook des Capitales de Québec)

Photo d'archives

« How can you not be romantic about baseball ? » lance Brad Pitt, alias Billy Beane, dans le film Moneyball. Il dirait sûrement la même chose s’il était venu faire un tour au Stade Canac. C’est là que, chaque été, comme l’expose cette chaleureuse incursion dans les coulisses des Capitales de Québec, des athlètes de partout dans le monde forment une équipe professionnelle pas comme les autres, dans la capitale francophone de l’Amérique.

Le steak, Pierre Falardeau et Manon Leriche, 1992 (disponible sur le site de l’ONF)

Photo d'archives

Gaétan Hart préférait se battre pour gagner sa vie. « Travailler, pour moé, c’est d’la cruauté mentale », avouait-il devant une caméra qui raconte son histoire en suivant le fil d’un combat contre Michel Galarneau, en octobre 1990. De la boxe ont émané certains des plus beaux films sportifs. Le steak en fait partie.

Triumph & Tragedy – The 1994 Montreal Expos, MLB Network, 2010 (disponible sur YouTube)

Photo d'archives

Si vous êtes un vrai partisan des Expos, vous avez eu mal en 1994 et le cœur brisé en 2004. Ce documentaire, qui donne la parole à des grands noms de l’histoire de l’équipe, vient tourner le fer dans la plaie. En même temps, ça rappelle de beaux souvenirs. Oh, la belle dichotomie !

Bob Bissonnette : Rockstar. Pis pas à peu près., Bruno Lachance, 2019 (disponible en DVD et en VOD via iTunes et Vimeo)

Photo d'archives, Agence QMI

On triche un peu ici parce que ce documentaire se penche autant sur les carrières musicale et sportive de cet attachant personnage qu’était le défunt Roberto « Bob » Bissonnette. Comme le gars parlait de sport dans ses tounes et qu’il a rempli le Stade Canac de Québec (7000 personnes) pour la première du film, l’été dernier, on s’est dit qu’il avait mérité sa place dans cette sélection.