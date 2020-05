La bouffe québécoise en ce week-end chaud

Dans cette chronique qui durera tout le temps de la crise, nous nous proposons d’identifier des entreprises près de chez vous qui pourraient vous aider à traverser cette période hors de l’ordinaire.

Sushis ou bols poké de MITO à l’épicerie

Photo courtoisie

Depuis plus de 15 ans, MITO est un expert du domaine des sushis, des bols poké et des produits asiatiques. L’entreprise opère 175 comptoirs en épicerie à la grandeur du Québec selon les nouvelles heures d’ouverture des commerces. Les mets sont préparés par les chefs à partir de la cuisine centrale de MITO, qui détient les accréditations les plus élevées en matière de sécurité alimentaire. À noter qu’il est possible de commander en ligne et d’aller chercher vos sushis à l’unité, en combos ou plateaux dans le point de vente le plus près de chez vous. Les commandes faites avant 13 h peuvent être ramassées le jour même. MITO propose aussi des produits prêts à consommer ou à cuisiner, vendus dans les épiceries sous les marques MITO et Naoki.

► www.mito.ca

Les cidres McKeown, pour tous les goûts

Photo courtoisie

La cidrerie McKeown, située à Rougemont, offre une gamme de six cidres pétillants, du plus sec au plus fruité. Il y a, entre autres, le McKeown Bone Dry (sec à l’os), parfait pour l’apéro, ou le cidre à la canneberge, d’une couleur rosée, excellent avec le porc, le poulet ou les sushis. Aussi offert, un cidre sans alcool. Ils sont vendus dans la plupart des marchés d’alimentation et dans les dépanneurs.

Une sélection de produits est également vendue à la SAQ. À découvrir sur le site, des idées de recettes pour des cocktails à base de cidre.

► www.cidremckeown.com/wp2/

Des huiles et des vinaigres haut de gamme

Photo courtoisie

Depuis maintenant cinq ans, la boutique gourmande Sous les oliviers, à Vaudreuil-Dorion, propose un choix d’huiles d’olive et de vinaigres balsamiques pour les palais raffinés. Huile d’olive infusée de basilic, de lime perse ou de chipotle, vinaigre balsamique aux figues, à la fraise ou à la truffe noire, sont disponibles en différents formats. Des coffrets Découverte ou Dégustation sont aussi vendus sur la boutique en ligne.

► www.souslesoliviers.ca

Du saumon fumé à l’artisanale

Photo courtoisie

Fumoirs Gosselin, une entreprise familiale de troisième génération de Frelighsburg, dans les Cantons-de-l’Est, a développé un savoir-faire dans la fumaison à chaud de saumon. Sa spécialité, le saumon fumé à l’érable assaisonné de fines herbes, qui a aussi été le tout premier produit à sortir de ses fumoirs artisanaux. Tous les saumons proviennent de l’élevage durable certifié. La marque est offerte dans la plupart des épiceries IGA au Québec. En cette période de confinement, l’entreprise a lancé un nouveau service de livraison à domicile de ses produits et de ceux de producteurs locaux comme la Fromagerie des Cantons et la Cidrerie Choinière. Le territoire couvert s’étend de la Montérégie à l’Estrie. Selon la demande, des livraisons peuvent aussi être effectuées dans la région de Montréal.

► www.fumoirsgosselin.com

► Vous avez un produit ou un service local québécois ? Écrivez-nous par courriel : achatlocal@quebecormedia.com.