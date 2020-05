La musique comme bouée

En mars dernier, le Québec – le monde, même – perdait tous ses repères, plongeant dans l’incertitude et l’isolement en raison de la pandémie de COVID-19. Une telle situation est une pente glissante pour l’équilibre mental, remarque Florence K. Sa solution ? Créer de nouveaux repères, de nouvelles habitudes pour briser l’isolement et, ultimement, garder la tête hors de l’eau. Et pour la chanteuse, c’est avec la musique que tout commence.

« Du jour au lendemain, on a perdu les certitudes que nous apportaient nos routines. Et ces certitudes, elles sont essentielles à la santé mentale, alors il faut en trouver de nouvelles. Moi, ma première certitude de la journée est qu’en me levant le matin, je me fais un café et je vais chanter sur mon balcon. Ça peut être aussi simple que ça », avance Florence K en entretien au Journal.

C’est bien connu, la chanteuse fait de la santé mentale son cheval de bataille depuis plusieurs années déjà, elle qui a vécu – et surmonté – un épisode dépressif majeur il y a près de 10 ans. En plus de s’impliquer dans différents événements liés à cette cause, elle est récemment retournée sur les bancs d’école dans l’espoir d’exercer la psychiatrie au terme de ses études.

Évidemment, la pandémie actuelle l’interpelle particulièrement en raison du risque qu’elle représente pour l’équilibre mental de tous.

Concerts virtuels

Pour Florence K, c’est la musique, comme toujours, qui est sa bouée. Ses concerts étant désormais reportés (distanciation sociale oblige), elle a toutefois dû s’adapter. Elle se tourne donc depuis quelque temps vers le web où elle offre des prestations en direct sur ses différents réseaux sociaux.

Elle y propose, entre autres, un rendez-vous quotidien avec ses fans, tous les matins, où elle leur interprète sa « chanson de la journée ». Des exemples ? Comme d’habitude, What a Wonderful World, Je voudrais voir la mer, Imagine et autres Somewhere Over the Rainbow ont toutes été interprétées a cappella au cours des dernières semaines.

Ces capsules sont ainsi vues en direct par quelques centaines de fans qui échangent avec Florence K en temps réel. En ajoutant les écoutes en différé, certaines d’entre elles ont généré plus de 20 000 clics.

Lien renforcé

Le lien qui unit Florence K et ses fans s’en est rapidement trouvé renforcé.

Elle a d’ailleurs fait appel à eux pour illustrer son plus récent clip (Tranquille, dévoilé il y a quelques jours), les invitant à lui envoyer de courtes vidéos d’eux dans leur quotidien. La réponse a été particulièrement faste, du matériel lui étant rapidement acheminé à partir des quatre coins du globe, de Montréal à la Nouvelle-Zélande, en passant par l’Italie, la France, la Suisse, les Pays-Bas et l’Inde.

« Ça m’a extrêmement touchée de recevoir toutes ces vidéos. On a fait l’appel à tous deux ou trois semaines après le début du confinement, alors que l’incertitude était à son plus haut point. Alors, de voir tous ces gens qui continuaient à sourire malgré tout, j’ai trouvé ça tellement réconfortant. Ça m’a mis les larmes aux yeux », confie Florence K.

► À compter de ce soir, Florence K offrira des concerts-bénéfice virtuels tous les samedis du mois de mai. Ces événements viendront apporter un soutien financier aux programmes de santé mentale et de psychiatrie à l’Hôpital général juif de Montréal, où la chanteuse est elle-même suivie. Pour les détails et pour y assister : Facebook.com/FlorenceKMusic.

Les trucs de Florence K pour le maintien de la santé mentale en temps de pandémie

1. Cultiver la compassion et la bienveillance envers soi-même. Se parler à soi-même comme si on parlait à notre meilleur ami, notre enfant ou quelqu’un qu’on aime pour le rassurer.

2. Évaluer chaque matin notre état avec la simple question : Comment ça va ? Prendre quelques minutes pour écouter ce que son corps et sa tête ont à dire sur son état du jour. Comme ça, on peut s’ajuster en conséquence.

3. Se créer des points de repère pour maintenir un certain sentiment de certitude dans cette grande incertitude. Maintenir des habitudes, des gestes routiniers, des moments définis dans la journée, pour garder un certain contrôle sur ce que l’on peut encore contrôler.

4. Bouger et sortir dehors. Qu’on passe 10 minutes dehors ou qu’on fasse un jogging d’une heure, sortir pour se rappeler que la vie continue hors de nos murs peut contribuer à la diminution du sentiment d’isolement.

5. Valider et rendre légitime l’émotion que l’on ressent. Mettre des mots dessus aide à créer une certaine distance avec elle, à la voir avec un certain recul et à en trouver l’élément déclencheur.