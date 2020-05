Le troisième Bordeleau courtisé par le Canadien

À 18 ans, Thomas Bordeleau frappe à la porte de la Ligue nationale de hockey (LNH). Comme son père Sébastien 27 ans avant lui, et son grand-père, Paulin, au printemps 1973.

Tout indique qu’une troisième génération issue de cette famille de hockeyeurs sera repêchée par une organisation de la LNH, car le jeune joueur de centre de 5 pi 10 po est répertorié au 29e rang des patineurs nord-américains par la Centrale de recrutement.

L’histoire des Bordeleau n’a décidément pas publié son dernier chapitre. Pourrait-elle s’inspirer de celle de la famille Geoffrion, dernière à produire trois générations de joueurs (quatre avec Howie Morenz)? Si l’hypothèse semble prématurée, elle est tout à fait plausible.

De l’intérêt du CH

Paulin Bordeleau a trouvé preneur au deuxième tour de son encan lorsque les Canucks de Vancouver ont jeté leur dévolu sur lui avec la 19e sélection au total. Vingt ans plus tard, il dirigeait le club-école du Canadien de Montréal, à Fredericton, lorsque son fils a été repêché par le grand club au 73e rang.

Père et fils étaient ainsi réunis dans la grande famille du Bleu-blanc-rouge, quelques semaines après la 24e conquête de la concession glorieuse.

Paulin verra maintenant son petit-fils entrer par la grande porte de la LNH. Thomas est le prochain à avoir rendez-vous à une séance de repêchage. Le scénario qui se trame est un secret dont personne n'a la réponse.

Ce qu'on sait, c'est que le Club de hockey Canadien dispose de trois sélections au deuxième tour. Il en possède deux autres la ronde suivante. Et, oui, le Tricolore a exprimé un certain intérêt à l’égard de l’attaquant du programme national de développement américain, qui est né au Texas.

«Plusieurs équipes sont venues à Plymouth pour nous passer en entrevue. Le Canadien font partie des clubs qui m’ont parlé, a-t-il confirmé. J’ai parlé avec Trevor Timmins en majorité et avec un autre recruteur également. Ç’a très bien été!»

Et que représenterait la possibilité d’être sélectionné par l’organisation qui avait recruté son père en 1993?

«C’est sûr que le Tricolore est une organisation avec beaucoup de prestige et d’histoire, répond-t-il. Mais en même temps, toutes les organisations sont incroyables dans la LNH d’aujourd’hui.»

Réuni avec son père?

Il existe toutefois une autre possibilité qui alimente un suspense.

Pendant ce temps, Sébastien est l’entraîneur au développement des attaquants des Predators de Nashville, détenteurs de deux sélections de deuxième tour au prochain encan. L’une de celles-ci appartenait aux Devils du New Jersey et ils l’ont offerte pour obtenir P.K. Subban, l’été dernier.

Et si jamais le jeune Bordeleau était libre, vous demandez?

«C’est sûr que Thomas est bien classé et il suscite l’intérêt de plusieurs équipes, admet son père. Chaque fois qu’un recruteur de notre organisation voulait aller le voir jouer, il m’écrivait un texto avant. Ils ont gardé ça très professionnel.»

Se fiant à sa propre expérience, lorsqu’il était développé par son père dans le système du CH, Sébastien Bordeleau prévient qu’un tel ménage n’est pas toujours un gage de succès.

«Nous avons été privilégiés de travailler dans la même organisation, mais ça n’a pas toujours été facile. Son travail était d’amener un espoir et le (développer) pour le Canadien. C’était la première fois que mon père me dirigeait et c’était au niveau professionnel. Il y avait un ajustement à faire.

«J’arrivais des Olympiques de Hull. On avait gagné un championnat. J’étais gonflé à bloc et j’espérais continuer mon cheminement au niveau professionnel. Et là je jouais contre des hommes qui ont des familles, qui ont un gagne-pain et qui ne me laissaient pas un pouce sur la glace.»

Gravir les échelons

Si la pression était forte pour Sébastien Bordeleau, il a fini par saisir le message. C’est ainsi qu’il a pu gravir les échelons.

«Le travail de mon père était de me développer, ce qu’il a très bien fait. C’est plus moi qui ai eu des difficultés à gérer ça sur le plan personnel. Mais je me suis pris en main, j’ai écouté ses consignes et j’ai fini par jouer pour le Canadien.»

Paulin Bordeleau est du même avis.

«Il a très bien fait sous mes ordres, mais il ne venait pas souvent souper à la maison!»

Ce souvenir semble frais en mémoire pour l’ancien membre du CH. Et s’il devait à son tour prendre son fils sous son aile, il ne croit pas que son rôle actuel dans le développement ferait de lui un instructeur qui s’acharnerait sur lui.

Mais Thomas n’hésite pas à le reprendre : «tu le fais déjà!»

Les conseils de Quinn Hughes

À l’approche du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, Thomas Bordeleau profite des bons conseils de son ami Quinn Hugues, jeune défenseur des Cancuks de Vancouver.

À sa deuxième saison dans l’USHL, le produit du Collège Esther-Blondin a inscrit 18 points en 19 rencontres et plusieurs collèges américains ont épié ses faits et gestes. Finalement, il s’est engagé auprès de l’Université du Michigan en vue de la prochaine année.

«Après avoir étudié mes options, visité le campus et discuté avec les entraîneurs, j’étais d’accord avec leur philosophie. Il y a vraiment eu un clic.»

Un des facteurs qui a pesé dans sa décision: l'avis de Hughes. Le défenseur des Canucks, recrue la plus productive de la présente campagne avec 53 points en 68 rencontres, lui a conseillé de s’enrôler avec cette institution, étant lui-même un produit de ce programme de hockey.

«J’ai beaucoup parlé avec lui, a indiqué le jeune Bordeleau. Il m’a dit ce qu’il aimait beaucoup, vu de l’intérieur, et pourquoi il pensait que c’était un bon "fit" pour moi. Il sait que c’est différent pour chaque joueur. Me connaissant, il a estimé que j’aimerais vraiment y aller.»

Précieux modèles

Bien entouré de modèles, mentors et instructeurs, Bordeleau ne manque décidément pas de ressources pour demander conseil. Surtout pas dans l’environnement familial, avec son grand-père Paulin et son père Sébastien.

«Je pense que je n’ai jamais eu besoin de demander, a noté Thomas. Ça vient tout seul!»