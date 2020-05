Merci à nos lecteurs en ces temps difficiles

Depuis plus de sept semaines, nous vivons une période de grands changements occasionnés par cette crise qui va marquer notre histoire.

Nous sommes touchés de voir tous les jours que vous êtes fidèles et que vous appréciez votre Journal de Montréal qui se décline sur toutes nos plateformes.

Le Journal de Montréal continue de connaître une popularité exceptionnelle au sein de la population du Québec, selon toutes les méthodes dont nous disposons pour mesurer le taux de lectorat des médias.

Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec, nos sites internet et nos applications mobiles nous permettent de rejoindre rien de moins qu’un Québécois sur deux.

Bien sûr, plusieurs choses ont changé au Québec depuis le début de cette pandémie, et nous sommes en mesure de constater un plus grand nombre d’abonnés à la maison et une explosion du trafic sur notre site internet.

Cela témoigne de l’importance d’un journal quotidien accessible sur plusieurs plateformes, dont le papier, sept jours sur sept dans toutes les régions du Québec. Les Québécois ont besoin d’un média crédible qui leur fournit de l’information fouillée et diversifiée, mais aussi des sujets plus ludiques et pratiques.

Le Journal de Montréal à lui seul rejoint quatre Québécois sur 10, soit trois millions de lecteurs, selon les plus récents résultats du sondage de lectorat Vividata pour l’année 20191.

Le Journal de Montréal demeure, plus que jamais, voué à sa mission première : celle d’informer, de divertir et de défendre les intérêts de ses lecteurs.

Trois millions de lecteurs, c’est près de 41 % de toute la province du Québec qui lit nos pages. C’est une énorme responsabilité que de donner de l’information juste, crédible et vérifiée à près de la moitié de la province. Mais c’est un défi que nous relevons avec rigueur et fierté tous les jours, et ce, depuis plus de 55 ans.

Avec ses différentes plateformes, Le Journal rejoint des lecteurs de tous les horizons, de toutes les tranches d’âge. Nous rejoignons encore plus de jeunes que dans l’étude précédente, que ce soit avec notre édition imprimée ou avec nos plateformes numériques.

Nous produisons du contenu diversifié pour répondre aux intérêts de tous nos lecteurs, que ce soit des familles, des grands-parents ou des étudiants.

Des abonnements à la hausse

En tant que service essentiel, Le Journal de Montréal continue à être livré à votre domicile 7 jours sur 7.

Beaucoup d’entre vous, confinés à la maison, souhaitent recevoir Le Journal de Montréal dans le confort de leur foyer. C’est ce que nous constatons en voyant nos nouveaux abonnements doubler comparativement à la même période l’an dernier2.

Explosion numérique

Nos lecteurs se tournent aussi vers nos plateformes numériques qui connaissent des hausses spectaculaires. Nous enregistrons une hausse de 91 % de nouveaux utilisateurs sur le site journademontreal.com comparativement à la même période l’an dernier3.

Au nom de toute notre équipe, je tiens à remercier nos lecteurs pour leur confiance durant cette crise sans précédent, ainsi que nos précieux annonceurs que nous continuerons à soutenir durant cette épreuve.

Enfin, je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement nos employés qui, grâce à leur professionnalisme et leur dévouement, nous permettent de vous offrir chaque jour un journal de la plus haute qualité.

Merci également à l’ensemble des livreurs qui se déplacent pour vous rejoindre tous les jours.

Nous sommes là pour vous ; pour vous tous.

Lyne Robitaille

Présidente et éditrice